Финансовият министър представи параметрите на удължителния закон

Георги Клисурски, служебният министър на финансите, представи в Народното събрание параметрите на удължителния закон.

“Общините да имат възможност да извършват повече разходи, отколкото в момента, до размера и на събраните собствени приходи. Бих искал да откроя възможността, която се предоставя, Министерският съвет да сключи споразумение с Европейската комисия за подписване на договора по механизма SAFE за повишаване на отбранителните способности на България в пълния размер, одобрен от Европейската комисия, до 3 милиарда и 261 милиона евро", каза Клисурски от трибуната на Народното събрание.

Настоящото удължаване важи за три месеца и изтича на 31 март, но второто такова е написано така, че да важи до приемане на редовен държавен бюджет. Удължителният закон позволява на държавата да харчи до размера на разходите за същия месец на изминалата година, но не повече от събраните от държавата приходи. Данните за февруари тази година сочат, че хазната е на дефицит от 900 милиона евро.

В програмата на депутатите днес е включен още проект на решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да внесе законопроект за ратифициране на споразумението за присъединяване към Съвета за мир.

Предвижда се също парламентът да избере подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление “Емисионно“.

Депутатите ще обсъдят и проект на решение, внесен от народни представители от “ДПС - Ново начало“, за предприемане на мерки срещу ценовия шок, предизвикан от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Депутатите решиха пленарното заседание да бъде удължено до изчерпване на всички шест включени точки в дневния ред.