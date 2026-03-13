Борисов за бюджета: ГЕРБ направи жест, можеха да кажат “Благодаря” ВИДЕО

Военният конфликт в Близкия изток, покачващите се цени на горивата, евентуалната заплаха за България, бюджетът бяха сред темите, които лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изкоментира. Днес той е на посещение в Русе и Разград.

"Войната в Персийския залив е много ожесточена, а у нас спекула с горивата е възможна и тук е ролята на правителството и институциите - НАП, Митниците, КЗК не трябва да допускат спекула и много лесно се проверява - на колко са ги внесли горивата и на колко се продават, да ги засекат на бензиностанциите", каза Борисов и допълни, че ситуацията за всички е много сложна и за разлика от другите, той не се радва на чуждото нещастие.

"Когато кризата е отвън и ти нямаш вина за нищо, няма нужда всички да се мятаме върху тези, които управляват в момента. Но те трябва да спрат да правят глупости”, на мнение е партийният лидер.

Според него санкциите за руския петрол е тема, на която трябва да се гледа много прагматично.

“В един момент може освен да скочат цените на петрола като цяло, но и да го няма въобще. 30 танекра на ден минават пред протока, сега минават два, а ако минират залива, може да не минава и нищо, и тогава тази верига на доставки ще бъде крайно нарушена. А когато се вдигнат цените на горивата, ще се вдигнат всички цени и ще го усетим”, категоричен е Борисов.

Той даде пример с кабинета “Петков”, когато сме усетили кризата.

“От всеки джоб излизаше по едно левче за дизел и бензин. Всеки ден! Както сега всеки ден от вашите джобчета са излезли само днес 560 хиляди евро за "Боташ", за младите турци. Вчера също са излезли, и онзи ден също... и много са ми интересни тези партии, които говорят за компенсации. Ние първо да спрем да компенсираме турската икономика. Нямам нищо против моите турски приятели, но малко излиза болен здрав носи", допълни лидерът на ГЕРБ.

Удължителният закон

Борисов коментира и промените в удължителния закон за бюджета, който НС прие на първо четене по-рано днес.

Бившият премиер на мнение, че партията му отново е направила голям жест.

"Ние направихме жест към българите, но и на практика към тях. Те изпратиха един проектобюджет в Народното събрание и така, както го изпратиха, от ГЕРБ днес им го подкрепихме. И те, вместо да кажат едно "благодаря", продължават да правят безумни изказвания. Използват всякакви думи и епитети, които не им отиват, а в същото време ние за всяко нещо трябва да ги подкрепим с мерки в парламента. И ние го правим, а те не се усещат дори. Можеше да не ги подкрепим и ние. Какво щеше да стане тогава? Те нали чегъртат всичко. В Разград изчегъртаха ли всичко? Изчегъртаха? Ами защо да ги подкрепяме? Направихме го за държавата, но можеше едно "благодаря", нищо повече", каза Борисов.

Работа, работа и пак работа

Депутатът припомни един от основните принципи на партията, който следва при изпълнение на управленския си мандат.

"Работа, работа, работа! Това не е просто клише, това е разбирането на ГЕРБ, когато сме спечелили доверието хората и те са ни поверили управлението на страната”.

Борисов подчерта, че само за последната година в мандата на кабинета "Желязков" над 1 млрд. евро e достигнала стойността на сключените договори за ремонти на ВиК мрежата в страната, като средствата са осигурени по Общинската инвестиционна програма и по европейски проекти.