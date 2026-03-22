Погребаха и последния обитател на хижа "Петрохан" - 15-годишното дете

Последният обитател на хижа "Петрохан", 15-годишното момче, открито в кемпера с Ивайло Калушев и Николай Златков, е бил погребан днес, съобщиха близките му във фейсбук. Поклонението е било в тесен семеен кръг на гробищата в кв. "Малашевци".

При полагането на най-малката жертва в гроба е прочетен текст от Асен Асенов, който е дългогодишен приятел на Ивайло Калушев и е бил чест гост в хижа "Петрохан".

Правихме заедно хартиени звезди…

и той се научи бързо.

Сякаш вече знаеше.

Сега си мисля…

че може би не аз съм го учила как да ги прави.

А той ме е учил как да ги виждам.

Днес го изпратихме.

Но истината е…

че такива души не си тръгват.

Те просто се трансформират.

Стават част от пространството, от вселената, към които винаги са принадлежали, написа майката на Николай Златков, Ралица Асенова, за момчето.

В събота на Централните софийски гробища беше положено тялото и на Ивайло Калушев. Преди това е погребан и Николай Златков, чието тяло е прибрано първо от моргата на врачанската болница от баща му. С Александър всички 6 жертви от мистериозния случай вече са погребани.