ИТН иска извънредно заседание на НС, ГЕРБ подкрепя

Парламентарната група започна да събира подписи

25.03.2026 | 15:04 ч. 55
БГНЕС

БГНЕС

ПГ на ИТН започна да събира подписи за провеждане на извънредно пленарно заседание на 51-то Народно събрание на 01.04.2026 г. (сряда) от 14.00 часа. 

Причината за това е излязлата информация за продължаващите уволнения в МВР, предприети от министър Дечев, на хора ангажирани със случая “Петрохан". 

Последното отстраняване е на старши комисар Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Националния институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на партията.

От ИТН призовават всички политически партии, които “желаят истината да бъде смачкана от имащата си служебен кабинет коалиция ПП-ДБ, да подкрепят с подписи провеждането на това извънредно заседание”.

ИТН добавя, че до момента са се отзовали от ГЕРБ, но се надяват и другите партии да подкрепят инициативата.

“Няма нищо по-важно от истината. Ние от ИТН няма да позволим българските деца да бъдат докосвани с мръсни ръце и няма да позволим на подкрепялите това, да им се размине”, се казва в мотивите към подписката.

Има такъв народ извънредно засеание НС подписка ПП-ДБ Петрохан ГЕРБ
