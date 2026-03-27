Съдът отказа предсрочно освобождаване на Брендо

Софийският градски съд отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо. Решението подлежи на обжалване пред САС.

Делото беше образувано по предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански, който впоследствие беше отстранен от бившия вече правосъден министър Георги Георгиев. А по случая беше наредена и проверка.

Соченият за кокаинов крал излежава присъда - лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

Мотив за оставането му в затвора бе, че кокаиновият крал не е излежал още поне половината от пръсадата си. Съдът констатира , че от общото наказание от 10 г. следва да се приспаднат сроковете на домашен арест, както и сроковете за задържане под стража. Съдът изчисли, че от общото наказание 10 г. и 6 м. затвор, Евелин Банев до момента е излежал 4 г. 6 м. и 2 дни. Според съдебния състав, за да придобие право на предсрочно освобождаване трябва да е излежал минимум 5 г. 3 м. и 1 ден.



Съдът намери още, че началника на затвора, при отправянето на предложението за предсрочно условно освобождаване, неправилно е сметнал едно от задържанията на Банев два пъти, което е дало основание да се смята, че Брендо е излежал повече от половината от присъдата си.

По-рано прокурор Гергана Кюркчийска оспори така депозираното предложение от директора на затвора в София за предсрочното условно освобождаване на Брендо и отбеляза, че към днешна дата лицето е изпърпяло наказанието от 2 години 6 месеца и 5 дни. Тя се обърна към съдия Михов с молбата да остави без уважение молбата за предсрочно освобождаване на Брендо.

Адвокатът на Брендо заяви пред съда, че по отношение на здравословното му състояние е налице проблем с щитовидната жлеза и проблем с гръбначния стълб. Защитникът на осъдения изтъкна неговата интелигентност, това, че се занимава със спортни мероприятия доколкото му позволява здравословното състояние, както и желанието му за избягване конфликти и проблеми, а също и че отговорно изпълнява поставените му задачи.

Стана ясно и че Банев "успешно е завършил и религиозен курс". Защитникът отбеляза още, че Банев може да се впише успешно и пълноценно в обществото.

По отношение на личността на Банев, адвокатът посочи, че има "много добри, позитивни и отлични данни". "Осъзнал е, че това наказание е справедливо и съжалява", добави защитникът и подчерта, че няма доказателства Банев да не се е поправил.