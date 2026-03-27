Брендо се обърна към религията, съжали за трафика на наркотици

Софийски градски съд (СГС) гледа делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев – Брендо.

Дотам се стигна след като 3-членен състав на Софийския апелативния съд (САС) отмени определението на СГС, с което бе прекратено производството по делото за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев – Брендо, тъй като според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи производството и да се произнесе по същество, като определението на САС не подлежи на обжалване или протест.

Банев следи делото посредством онлайн връзка. Той потвърди пред съдия Стоян Михов от СГС, че се отказа от участието на адвокат Силвия Найденова от производството.

Гергана Кюркчийска, прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП), оспори така депозираното предложение от директора на затвора в София за предсрочното условно освобождаване на Евелин Банев – Брендо и отбеляза, че към днешна дата лицето е изпърпяло наказанието от 2 години 6 месеца и 5 дни. Тя се обърна към съдия Михов с молбата да остави без уважение молбата да предсрочно освобождаване на Брендо.

На заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това е бил временно отстранен. Упълномощен представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото бе прекратено.

В края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в Софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Евелин Банев – Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим. Това реши окончателно САС. Наказанието е с кумулираните присъди от Румъния и Италия. С това беше потвърдено решението на СГС.

Адвокатът на Брендо заяви пред съда, че по отношение на здравословното му състояние е налице проблем с щитовидната жлеза и проблем с гръбначния стълб. Защитникът на осъдения изтъкна неговата интелигентност, това, че се занимава със спортни мероприятия доколкото му позволява здравословното състояние, както и желанието му за избягване конфликти и проблеми, а също и че отговорно изпълнява поставените му задачи.

Стана ясно и че Банев "успешно е завършил и религиозен курс". Защитникът отбеляза още, че Банев може да се впише успешно и пълноценно в обществото.

По отношение на личността на Банев, адвокатът посочи, че има "много добри, позитивни и отлични данни". "Осъзнал е, че това наказание е справедливо и съжалява", добави защитникът и подчерта, че няма доказателства Банев да не се е поправил.

Няма пречка да бъде освободен осъденият Банев, смята адвокатът.

"Моля уважаемият съдебен състав да постанови предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев", обърна се той към съдията.

Банев се присъедини към думите на своя защитник.

Съдът се оттегли на съвещание до 14.45 ч.