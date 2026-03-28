Пролетно почистване в София днес и утре

Днес стартира традиционната кампания за пролетно почистване на София. Тя се прави вече повече от 15 години, като ще продължи и през утрешния ден.

Заместник-кметът на София по екология Николай Неделков ще открие кампанията в 9:00 ч. в ж.к. „Люлин“.

Над 600 души на близо 40 локации в София са заявили участие в пролетното почистване на столицата на 28 и 29 март, съобщи вчера кметът на София Васил Терзиев.

В рамките на инициативата граждани, доброволци и граждански организации ще се включат активно в дейности по почистване и облагородяване на места за обществено ползване, прилежащи територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, пространства около общински учреждения, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства и други зони, които споделяме всеки ден. Доброволческите организации ще подпомагат координацията на дейностите по райони, като ще съдействат за организирането на групи и включването на повече граждани и други организации в инициативата.

Кампанията е насочена към почистване на външни обществени пространства и не включва събиране на едрогабаритни, строителни, текстилни и опасни отпадъци, както и електрическо и електронно оборудване, за които съществува отделен ред за събиране, напомниха от Столичната община.