Йотова обсъжда с НАП и КЗП цените и ефекта от конфликта в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководствата на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Разговорът е продължение на срещите по инициатива на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Представителите на двете институции ще запознаят президента и с резултатите от наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото.

Миналата седмица президентът се срещна с ръководството на КЗК, което я информира за анализите на пазара на храни и лекарства.

От антимонополния орган отчетоха и бързото покачване на цените на горивата на едро, като отбелязаха, че при цените на дребно няма данни за забранени споразумения между бензиностанциите.

В петък служебното правителство обяви пакет от мерки за 100 милиона евро. Част от тях са насочени към подпомагане на секторите земеделие, транспорт и енергетика.

Щаб в МС ще следи цените на горивата, на електроенергията и на храните, за да определя нивото на риск и нуждата от допълнителни мерки, припомня БНТ.