Дрогиран шофьор се удари в камион и бус, има тежко пострадал

Един човек е пострадал, след като шофьор на лек автомобил се блъснал в две превозни средства в Дупница, в района на фармацевтичния завод, съобщи МВР пред БТА.

Водачът загубил контрол над колата и се ударил в бетонобъркащ камион, след което се завъртял и се блъснал в лекотоварен автомобил.

Той е дал положителен тест за употреба на наркотици и е задържан. Шофьорът на лекотоварния автомобил е пострадал и е настанен в дупнишка болница със съмнение за комоцио.

По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.