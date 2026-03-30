Новини Днес | 91

Дрогиран шофьор се удари в камион и бус, има тежко пострадал

Раненият е със съмнения за комоцио

30.03.2026 | 16:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Един човек е пострадал, след като шофьор на лек автомобил се блъснал в две превозни средства в Дупница, в района на фармацевтичния завод, съобщи МВР пред БТА.

Водачът загубил контрол над колата и се ударил в бетонобъркащ камион, след което се завъртял и се блъснал в лекотоварен автомобил.

Той е дал положителен тест за употреба на наркотици и е задържан. Шофьорът на лекотоварния автомобил е пострадал и е настанен в дупнишка болница със съмнение за комоцио.

По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

