BGONAIR Live Новини Днес | 114

Мъж загина при пожар във Варна, вдишал е много дим

Причината за избухването на огъня се изяснява

31.03.2026 | 17:34 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Възрастен мъж загина при пожар във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 6:30 часа. На място са изпратени два екипа на дирекцията по противопожарна безопасност. Полицаи са разбили вратата на горящото жилище. 

Установено е, че мъжът вече е починал, тъй като е вдишал много дим.

Причината за избухването на пожара се изяснява, но основната версия е забравен включен готварски уред, предаде БТА.

Случаят се разследва. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

пожар Варна загинал
