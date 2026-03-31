Мъж загина при пожар във Варна, вдишал е много дим

Възрастен мъж загина при пожар във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град.
Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 6:30 часа. На място са изпратени два екипа на дирекцията по противопожарна безопасност. Полицаи са разбили вратата на горящото жилище.
Установено е, че мъжът вече е починал, тъй като е вдишал много дим.
Причината за избухването на пожара се изяснява, но основната версия е забравен включен готварски уред, предаде БТА.
Случаят се разследва.
