Сърце и бъбрек бяха трансплантирани в София, донор е 43-годишна жена

Сърдечна и бъбречна трансплантации са извършени в столични болници, съобщи Изпълнителна агенция "Медицински надзор". В края на изминалата седмица в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)"Царица Йоанна - ИСУЛ“ е реализирана донорска ситуация, дала шанс за нов живот на нуждаещи се пациенти. Донор е 43-годишна жена.

Сърцето е трансплантирано в УМБАЛ "Св. Екатерина“ - на 34-годишна жена, а бъбрек - на 64-годишна жена в Александровска болница.

От Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение да дарят органите за трансплантация.

В началото на март бяха извършени ченродробна и бъбречни трансплантации в резултат на реализирана донорска ситуация в Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов".

По данни на ИАМН към 5 март 2026 г. българите, чакаши органна трансплантация, са 891, посочва БТА.