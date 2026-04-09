Над 300 автомобила на "Пътна помощ" излизат на протест край Казичене

Собствениците на фирми за специализирана пътна помощ излизат на национален протест на 9 април.

Недоволството на представителите на сектора "Пътна помощ" идва като реакция на отказа на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов да проведе реална среща с бранша. От сектора посочват, че въпреки публично заявената готовност за диалог, през последните 10 дни, включително и на 6 април, са били организирани срещи с представители на бранша, на които целенасочено не е била поканена най-голямата браншова асоциация - организацията с най-голям капацитет по отношение на техника и служители в страната.

На този фон Асоциацията организира национален протест на 09.04.2026 г. от 08:00 часа, като се очаква в него да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора. Протестните действия ще се състоят в района на Казичене.

Според Асоциацията подобен подход крие сериозни рискове - както по отношение на ограничаването на безплатната пътна помощ за гражданите, така и заради възможността да бъдат възстановени дългогодишни корупционни практики и нелоялни действия в сектора.

Още на 31 март 2026 г. Асоциацията е изпратила официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но и до този момент не е получила отговор. Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, за прозрачност при вземането на решения и за равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по теми, които засягат както сектора, така и безопасността на движението по пътищата, пише БГНЕС.