Символи за късмет и здраве върху великденските яйца

Боядисването и украсяването на великденските яйца не е просто една забавна традиция. Те носят дълбока културна, религиозна и символична тежест. В християнската традиция яйцето е прието за символ на Възкресението на Христос. Красиво изрисувани, великденските яйца носят послание от фолклора, могат да имат и религиозни символи.

Когато у дома се приготвяме за Великден и се забавляваме, докато обагряме яйцата, често добавяме стикери и други забавни и красиви декорации. Те определено правят яйцата ни забележителни.

Но какво символизират едни от най-често използваните украси?

Символи за късмет върху великденските яйца

Геометрични мотиви

Кръгове, точки и спирали – символизират вечния цикъл на живота, хармония и защита, пълнота.

Триъгълници – често представят Светата Троица или трите етапа на човешкия живот (рождение, живот, смърт).

Мрежи и линии – символизират добрата реколта, богатство и сигурност, а също така могат да бъдат като „паяжина на живота“, която събира късмета.

Подкова – символ на късмет, просперитет и сила.

