Кои са енергийно бедни и как помощта ще стига до тях?

Служебното правителство прие наредба, която определя кои домакинства у нас се считат за енергийно бедни и кои попадат в категорията "уязвими клиенти". Според анализите това са близо 2 млн. души.

"Понятието "енергийно беден" се отнася до домакинство, при което доходът на член от домакинство след приспадане на разхода за енергия е под линията на бедност - 390 евро, заяви доц. д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания при БАН и старши експерт във ВВФ България пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ, когато се кандидатства за конкретна помощ, тогава вече ще се гледа колко членно е домакинството, какви са характеристиките на жилището и този праг ще бъде персонифициран - ще бъде различен за всяко едно домакинство според сградата, в която живее, дали има уязвими лица в домакинството.

"Всичко е описано подробно в наредбата и не трябва да подаваме данни, ще бъдат автоматично събирани от системата, което е най-добро и на обективен принцип ще се определя дали домакинството е енергийно бедно, или не. Няма да има субективна преценка на служител, който да обработва данни", добави доц. д-р Теодора Пенева в студиото на "България сутрин".

Според нея така ще се намали административната тежест, тъй като

2 милиона души попадат по дефиниция в наредбата

Доц. д-р Теодора Пенева подчерта, че липсват устойчиви програми за енергийна ефективност, те са ограничени като обхват.

"Необходими са стимул, подкрепа, информационна кампания, нисколихвени или безлихвени кредити за такива цели. Това е личен избор, но и държавна политика", коментира още тя.

Гостът даде пример с Румъния, която преди две години е въвела опростена методика.

"Задължи нотариусите при всяка една сделка да изискват такъв енергиен одит и базата им данни стана много по-широка и много по-реална, докато ние прилагаме типово потребление. Проблемът е, че много дълго време нямаше такава система и никой не искаше да администрира такъв голям брой домакинства, но нямаше и схеми, които да са конкретно насочени към тази група", заяви доц. д-р Теодора Пенева.

Другите държави работят с уязвими групи, прилагат мерките целево и ги финансират на 100%.

"Нямаме фонд, нито конкретни мерки за енергийно бедни домакинства.

Системата ще заработи в края на юни, началото на юли най-рано.

Ако искаме още от юли да имаме конкретна програма, това трябва да се заложи в бюджета, аз се съмнявам толкова бързо да има такива средства", посочи още доц. д-р Теодора Пенева.

Тя поясни, че енергийно бедни са възрастни хора с ниски пенсии, самотни лица, безработни, без доходи, многодетни семейства, домакинства, близки до минималната работна заплата като доход.

Според доц. Пенева възобновяемите енергийни източници могат да помогнат за намаляване на енергийно бедните - в летните сезони помощта е по-висока, но не се възползваме от това.

"Нямаме покривни фотоволтаици, а имаме добри условия затова. Трябва да се види дали мерките, предвидени в този план, наистина отиват към тези групи, трябва да се направят допълнителни оценки, 70-80% не отиват към тези групи. Тази наредба не определя мерките за защита, те се определят в Закона за енергетиката", каза още доц. д-р Теодора Пенева.

Тя уточни, че либерализацията на пазара на електроенергия трябва да бъде направена много внимателно, да се остави регулирана цена на ниво домакинство, а не на електромер.