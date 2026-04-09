Стартира 13-ият сезон на #steniskanabala: Много тениски. Една кауза. Хиляди причини да помогнеш

Тази година доброто няма един цвят и един дизайн.

То е толкова различно, колкото са хората, които застават зад него...

След 12 години устойчиво развитие и рекордни резултати, благотворителната инициатива #steniskanabala влиза в своя нов – 13-и сезон – с по-ярко послание, повече партньори и нов подход към нещо наглед толкова просто – една най-обикновена тениска. Кампанията, превърнала се в една от най-разпознаваемите социални каузи в България, продължава своята мисия да подкрепя абитуриенти без родителска грижа по пътя им към висшето образование.

Зад успеха й стоят дългогодишните съорганизатори – Moto-Pfohe, DHL Експрес България и БЧК – София, както и десетки компании, партньори и индивидуални дарители.

13-и сезон: движение, а не просто кампания

Тази година #steniskanabala прави следващата голяма крачка – от кампания към движение. Ключовото послание е ясно:

„Много тениски. Една кауза.“

В свят, в който младите изразяват себе си чрез това, което носят, тениската се превръща в символ на принадлежност – към любим артист, музикант, отбор или общност. Затова вместо една визия, през 2026 каузата „взима на заем“ лимитирани дизайни, създадени от популярни личности, артисти и брандове, които ще са разпознаваеми благодарение на стикера “(бала)edition”. Всеки дизайн има своята отличителна идентичност, но всички ще играят за една обща цел – стипендии в подкрепа за първокурсници-студенти без родители.

Вдъхновяващи колаборации и нови партньорства

Сред първите участници в новия сезон са легенди като Графа, Веселин Маринов, Остава и Деси Слава, както и артисти като Насимо и NDOE. Към тях се присъединяват и популярни брандове и общности като soSofia, 0511 и Stinky Socks.

За първи път кампанията ще включва и дигитални колаборации с Fashion Days и OLX, които ще разширят обхвата и ще направят каузата още по-достъпна дори извън абитуриентския „балон“.

Повече от бал

#steniskanabala кани всички да открият своята тениска – тази, която ги представлява най-добре. Защото всяка избрана тениска е реална подкрепа за млад човек, който прави първата си крачка към самостоятелен живот.

#steniskanabala отдавна не е просто инициатива, свързана с абитуриентския бал. Тя е символ на съпричастност, шанс и ново начало.

И ако досега въпросът беше „Какво ще облека за бала?“, днес той е:

„На кого ще помогна?“

Новият сезон дава най-силния отговор досега:

Всеки може да помогне. С една тениска.