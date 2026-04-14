Ден на отворени врати в ЦИК днес

Централната избирателна комисия организира днес от 15.00 ч. Ден на отворени врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори. Това съобщиха от ЦИК във фейсбук.

"Представители на ЦИК ще запознаят учениците нагледно как се гласува с машина и хартия на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. и ще отговорят на зададени въпроси, свързани с изборния процес", пише още в публикацията на Централната избирателна комисия.