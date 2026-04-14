Момчета паднаха от тавана на кола, зад волана е била 15-годишна

Двамата младежи са пострадали

14.04.2026 | 11:53 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Двама младежи на по 18 години са пострадали, след като са се возили на тавана на автомобил, управляван от неправоспособно 15-годишно момиче, и са паднали в движение, съобщиха от МВР в Добрич. Сигналът за инцидента край Генерал Тошево е подаден снощи около 21:40 часа.

При извършената проверка е установено, че лек автомобил „Фолксваген“ е бил управляван от неправоспособно 15-годишно момиче. По време на движението в посока село Присад на тавана на автомобила са се возили двама 18-годишни младежи, единият от които е собственик на превозното средство.

В хода на движението двамата младежи падат от покрива на автомобила. Вследствие на инцидента единият от пострадалите е настанен в болницата в Добрич с комоцио и охлузни рани по главата. Другият е прегледан с охлузна рана на десния крак, но е отказал медицинска помощ.

