Акции срещу купения вот в Благоевград и Ловешко ВИДЕО

На територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград. Операцията е по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с предстоящите избори.

В края на март на територията на областта при специализирана полицейска операция бяха задържани 38 души, съобщи на брифинг след операцията и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. Полицейската операция беше насочена не само срещу престъпления против политическите права на гражданите, а целия спектър на Наказателния кодекс, посочи тогава Кандев.

Акция с жандармерията тече и в Ловешко

Специализирана полицейска операция с участието на жандармерията се осъществява и в Ловешка област. Тя е започнала тази сутрин, действията на полицаите са насочени към превенция и противодействие на конвенционалната престъпност, предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите, както и осигуряване на полицейско присъствие в малки населени места, уязвими райони и квартали.

Участват служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Плевен.

Обект на контрол са заложни къщи, офиси за бързи кредити и търговски обекти. Ще бъдат проверявани лица, за които има данни, че могат да окажат влияние върху свободното упражняване на избирателните права. Действията на полицейските органи са насочени към гарантиране на честен, законосъобразен и прозрачен изборен процес, съобщиха от МВР.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове на конкретни места в областта, на които се извършват проверки на лица и моторни превозни средства.

Полицейските действия ще продължат през целия ден.

Тефтер с имена и цифри е иззет в никополско село

В никополско село са открити бележник и тетрадка с имена и посочени цифри срещу тях, както и 815 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

На територията на община Никопол вчера е имало специализирана операция за противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и изборното законодателство. Извършени са претърсвания в магазин и в частен дом в село Драгаш войвода.

Установени са бележник и тетрадка с изписани имена на хора и посочени цифри срещу всяко едно от тях, и два хартиени плика с 815 евро различни по номинал. За случая е уведомен дежурен прокурор в Районната прокуратура в Плевен. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.167, ал. 2 от Наказателния кодекс.

И.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев съобщи, че общо 17 тетрадки и един тефтер със списъци с имена и вписани срещу тях суми, 113 образци на бюлетини за предстоящите избори и 4115 евро в брой са открити и иззети на територията на област Плевен.