Вливанията нямат място в козметичните студиа, те са медицинска дейност

Винаги проверявайте квалификацията и студиото, съветва Татяна Викторова

15.04.2026 | 13:22 ч.

Асоциацията на козметиците в България организира Кръгла маса на тема "Образователната реформа в козметиката: Квалификация, стандарти и икономическа стабилност". 

Новите образователни стандарти носят потенциал за модерно развитие, но и предизвикателства, свързани с тяхното практическо прилагане.

Татяна Викторова, която е член на УС на Асоциацията на козметиците в България, уточни в "България сутрин", че промяната е част от много дълъг процес на МОН. 

Свързани статии

"Стартира 2021 г. и се предполага да приключи 2027 г. Горди сме да се похвалим, че участваме в процесите от самото начало. Фокусът на семинара ще бъде разясняване на новите държавни стандарти, които коренно се различават. Готови сме да съдействаме на регионалните здравни инспектори", каза тя.

Държавно-образователните стандарти определят кой на какво ще се обучава, а не какво ще работи, отбеляза Викторова. 

Свързани статии

"Министерството на здравеопазването контролира нашите професии. Това е органът, който е отговорен за контрола на дейността на козметичните салони и центрове за красота", подчерта тя за Bulgaria ON AIR.

Гостът изтъкна, че са успели да постигнат ясно регламентиране на надграждащо обучение. Козметиката е с три степени на професионална квалификация. Може да надгради с четвърта степен и този стандарт позволява това да се случи.

Вливанията нямат място в козметичните студиа, те са медицинска дейност, категорична бе Татяна Викторова.

Тя съветва винаги да се интересуваме от професионалната квалификация на козметика и дали студиото му отговаря на изискванията.

"Асоциацията на козметиците в България проверява всички свои членове. Не всички козметици са членове на Асоциацията. Попълваш въпросник къде и какво си завършил, какъв е твоят трудов стаж, с какви апарати работиш. Ние гарантираме, че членовете ни имат професионална подготовка", коментира още Викторова.

Тя съобщи, че има голям интерес към професията, но въпросът е в нивото на обучението на младите.

"Ние сме на ръба между здравето и патологията. Трябва да разпознаваме състоянията, в които клиентите стават пациенти. Ние работим със здрави хора", каза Викторова.

