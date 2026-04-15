Асоциацията на козметиците в България организира Кръгла маса на тема "Образователната реформа в козметиката: Квалификация, стандарти и икономическа стабилност".

Новите образователни стандарти носят потенциал за модерно развитие, но и предизвикателства, свързани с тяхното практическо прилагане.

Татяна Викторова, която е член на УС на Асоциацията на козметиците в България, уточни в "България сутрин", че промяната е част от много дълъг процес на МОН.

Свързани статии Поставиха анатоксин на най-тежко пострадалата от ботулизъм

"Стартира 2021 г. и се предполага да приключи 2027 г. Горди сме да се похвалим, че участваме в процесите от самото начало. Фокусът на семинара ще бъде разясняване на новите държавни стандарти, които коренно се различават. Готови сме да съдействаме на регионалните здравни инспектори", каза тя.

Държавно-образователните стандарти определят кой на какво ще се обучава, а не какво ще работи, отбеляза Викторова.

Свързани статии Шокираща "красота": Козметични процедури се извършват в гаражи и бензиностанции

"Министерството на здравеопазването контролира нашите професии. Това е органът, който е отговорен за контрола на дейността на козметичните салони и центрове за красота", подчерта тя за Bulgaria ON AIR.

Гостът изтъкна, че са успели да постигнат ясно регламентиране на надграждащо обучение. Козметиката е с три степени на професионална квалификация. Може да надгради с четвърта степен и този стандарт позволява това да се случи.

Вливанията нямат място в козметичните студиа, те са медицинска дейност, категорична бе Татяна Викторова.

Тя съветва винаги да се интересуваме от професионалната квалификация на козметика и дали студиото му отговаря на изискванията.

"Асоциацията на козметиците в България проверява всички свои членове. Не всички козметици са членове на Асоциацията. Попълваш въпросник къде и какво си завършил, какъв е твоят трудов стаж, с какви апарати работиш. Ние гарантираме, че членовете ни имат професионална подготовка", коментира още Викторова.

Тя съобщи, че има голям интерес към професията, но въпросът е в нивото на обучението на младите.

"Ние сме на ръба между здравето и патологията. Трябва да разпознаваме състоянията, в които клиентите стават пациенти. Ние работим със здрави хора", каза Викторова.