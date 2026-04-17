„Сцената на изборите“ по Bulgaria ON AIR: Всичко най-важно за вота в реално време на 19 април

На 19 април 2026 г. Bulgaria ON AIR ще проследи изборния ден със специалното издание „Сцената на изборите“ – поредица от коментарни студиа, новинарски емисии и анализи на живо, които ще отразяват в реално време вота в страната и извън нея. С над 13 часа жив ефир, 3 коментарни студия и новинарски емисии през целия ден телевизията ще предложи навременно, проверено и многопластово отразяване на изборния процес, с фокус както върху фактите, така и върху хората зад тях.

Стартът на специалната изборна програма в неделния ден по Bulgaria ON AIR ще бъде в 9:30 ч. с „Новините ON AIR“, водени от Радинела Бусерска, която ще бъде на екран и в обедните емисии в 11:30 ч., 13:30 ч. и 15:30 ч., проследявайки активността, ключовите събития и първите сигнали от изборния процес. През целия ден водещата и продуцент на „Новините ON AIR“ Йоана Ангелова ще представя резултатите от хода на вота, а точно в 20.00 часа именно от нея зрителите ще научат и първите резултати.

Bulgaria ON AIR ще има и екип на място в Турция, където специалният коресподент на Новините ON AIR Теодор Лазаров ще проследи изборния процес сред българските избиратели зад граница. Междувременно през целия ден репортерите на Bulgaria ON AIR ще са на терен в София и страната, за да уловят най-важните моменти и първите реакции на политическите сили.

Веднага след сутрешните новини стартира и първото студио на „Сцената на изборите“ с Мария Константинова и Виктор Дремсизов, които ще разговарят с водещи анализатори и обществени фигури за развитието на изборния ден.

В 16:30 ч. Калина Донкова и Димитър Абрашев поемат щафетата със следобедното студио, където, след срещите си с хора от цялата страна в „Директно“ през изминалите седмици, на 19 април в “Сцената на изборите” ще обобщят обществените нагласи и очакванията за резултатите чрез разговори с експерти, социолози и лидери на мнение.

Точно в 18:30 часа ще започне централната емисия на „Новините ON AIR“, водена от Петя Кертикова, която ще обобщи основните развития от деня. Тя ще застане и начело на късната емисия в 21:30 ч., когато ще бъдат представени актуализирани данни.

В 19:00 ч. започва вечерното студио „Сцената на изборите“ с Ганиела Ангелова – пространство за задълбочен анализ, коментари и прогнози от водещи политолози и експерти за това какво предстои.

Не пропускайте “Сцената на изборите” – специалното студио на Bulgaria ON AIR, за да проследите най-важното от изборния ден.