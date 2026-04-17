Адемов: Имаме 30 сигнала за натиск върху вота чрез социални програми

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов съобщи, че има получени около 30 сигнала за опити да се въздейства върху вота на гражданите чрез инструментите на социалната политика.

“За шест от тях сме сигнализирали МВР, два сигнала сме отправили към прокуратурата, останалите са задължение на Инспектората към МТСП да се наложат административни и наказателни мерки, добави Адемов.

Търговия с гласове

Министърът обясни, че постъпилите сигнали във връзка с изборите са свързани с използването на програмата "Топъл обяд" и с раздаването с помощта на Българския Червен кръст на хранителни продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се български граждани.

"Има политически партии, които доминират в сигналите, от друга страна, става въпрос предимно за по-малки населени места. Затруднява се разследването, защото тези хора са зависими от местната власт, зависими са от хляба", каза Адемов и отново подчерта, че е абсурдно да се прави избор между бюлетината и хляба.

“Тези хора са поставени точно в тази ситуация. Затова беше тази акция през последните два месеца, за да може да успокоим хората особено в малките населени места, които са зависими от местната власт, че няма никакъв проблем свободно да упражнят правото си на глас, защото тези средства за "Топъл обяд" нямат нищо общо нито с общините, нито с политически партии, а са по линия на европейски средства или на националния бюджет”, допълни Адемов.

Той посочи случай от вчера в шуменското село Вълнари, община Никола Козлево, където работещи по субсидирана заетост са били принудени от секретаря на селото да раздават по къщите рекламни материали, запалки и флаери.

“В момента, в който отиват контролните органи и представители на МВР, някъде към 16:00 часа следобед се появява информация, че тези лица, които са по програмите, излизат в отпуск”, каза Адемов.

Министърът добави, че представителите на местната власт в това отношение са изключително гъвкави, но “ние многократно сме заявявали, че не може през инструментите на социалната политика да се накарат хората да участват по един или друг начин в изборния процес”.