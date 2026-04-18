Днес е Светла събота - поверия и традиции

На шестия ден от Светлата седмица след Великден православните християни отбелязват Светла събота. По църковния календар се почита св. Йоан Кръстител.

Св. Йоан Кръстител, известен и като Св. Йоан Предтеча, е братовчед и предшественик на Иисус Христос.

Според Евангелието именно Йоан предсказва идването на Христа.

Йоан бил ученик на богослова свети Григорий Декаполит. Той приел монашеско пострижение твърде млад и израснал под непосредственото духовно ръководство на своя учител Григорий. Отличавал се с голямо смирение и послушание. При това бил убеден защитник на православното учение срещу действията на така наречените иконоборци.

Заедно с Григорий Декаполит преподобният Йоан отишъл в Цариград. Там станал игумен на основания от него манастир. В това свое служение той удвоил монашеските си подвизи и се грижел не само за своето спасение, но и за спасението на всички братя. А когато император Лъв Арменец предприел гонение срещу почитателите на светите икони, преподобният Йоан бил подложен на жестоки мъчения заедно с учителя си Григорий и със свети Йосиф Песнописец. Поминал се в около 820 г. Свети Йосиф го погребал близо до гроба на свети Григорий.

Народните поверия

Тъй като съботният ден е посветен на мъртвите, хората раздават просфорки и червени яйца в памет на наскоро починали свои близки. През този ден жените не бива да мият и да перат, за да не люти сапунената пяна в очите на умрелите. Те не кроят и шият дрехи, защото, който се облече с такава дреха, ще умре.

Светлата седмица завършва с Томина неделя, по името на св. ап. Тома, който единствен от дванайсетте апостоли на Исус не повярвал на Христовото възкресение. В този ден се чете евангелското четмо за явяването на Христос на Своите ученици, между които бил и Апостол Тома – един от дванайсетте апостоли на Иисус, който не повярвал на Христовото Възкресение.

Имен ден днес празнуват Виктор и Виктория.