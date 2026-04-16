Изненада: Ентусиазмът на поколението Z към изкуствения интелект спада

През последните години технологичната индустрия развива с огромна настойчивост изкуствения интелект. А новите технологии обикновено се "прегръщат" от младите хора и те са основен двигател за успеха им както на работното място, така и в обществото.

Ново проучване на Gallup, GSV Ventures и Walton Family Foundation, което разглежда нагласите на поколението Z към изкуствения интелект, обаче показва колебание. 48% смятат, че рисковете от AI на работното място надвишават ползите, а цели 80% вярват, че използването му като „пряк път“ затруднява ученето.

Най-притеснителна е тенденцията при т.нар. „зуумъри“. Ентусиазмът към AI е спаднал с 14% спрямо миналата година, а надеждата - с 9%. В същото време делът на младите хора, които изпитват „открит гняв“ към технологията, е нараснал от 22% на 31%.

Всичко това създава сериозно предизвикателство за технологичната индустрия. Ако изкуственият интелект вече оставя негативно впечатление у младите, бъдещето може да се окаже още по-трудно. Показателен е и случай от миналата седмица, когато 20-годишен мъж от Тексас хвърли коктейл „Молотов“ по дома на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, като според информацията е бил мотивиран от опасения за заплахата, която AI представлява за човечеството.

„В основата на нарастващия скептицизъм стоят притесненията за влиянието на AI върху ключови когнитивни и професионални умения“, посочват авторите на проучването. „Поколението Z не е убедено, че AI подобрява креативността, критичното мислене или дори ефективността. Повечето смятат, че повишената ефективност идва с цена - особено за ученето.“

В друго скорошно проучване 44% от работещите от поколението Z признават, че саботират внедряването на AI на работното си място като форма на протест. Причините включват страх от загуба на работа, пропуски в сигурността и усещането, че тези системи парадоксално увеличават натоварването им. Когато към това се добавят опасенията, че младите хора могат да се окажат в трайно неравностойно положение в икономиката, доминирана от AI, не е изненадващо, че сред тях се засилва усещането за тревога и несигурност.