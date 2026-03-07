Една от целите на Gen Z: Бързо забогатяване

Поколението Z на пазара на труда, е първото, което израства напълно в дигитална среда. Това определя неговите специфични навици и желание за бързи резултати.

Консултантът и експерт по комуникации Любомир Гетов каза в съботното издание на "България сутрин", че "малко демонизираме това поколение".

"Казваме, че са такива и онакива, но ние ги направихме такива - техните родители. Дъщеря ми казва: "Не сме такива", но понякога казва: Да, ние сме точно такива, каквито ни описваш, ама не сме виновни ние". Това е поколение, което има своите мечти и цели. Искат да забогатеят бързо и технологиите им дават тези възможности", обясни гостът.

Бейби бумърите навремето също са били много големи бунтари, отбеляза Гетов за Bulgaria ON AIR.

"Всяко поколение опитва да промени нещата и да ги направи по свой начин. Z икономиката е начин на правене на бизнес, който отговаря на поколенческата им ценностна система. Това е дигитално поколение, те смятат "че ние и динозаврите сме били заедно, когато е нямало интернет". Сега е тяхната ера. Това поколение прави всичко с изкуствен интелект и онлайн. Мразят да говорят лице в лице", каза още специалистът.

По думите му голяма част от тях, когато се изразяват вербално, почти няма мелодия на езика.

"Проблемът е при създаване на социални връзки. Това поколение много трудно изгражда интимни отношения. От гледна точка на бизнеса не виждам кой знае какъв проблем. Z икономиката е мигновена - ползваш и го оставяш, когато не ти трябва", подчерта Гетов.

Поколението Z усеща финансовия гръб и стабилност на много възрастни хора. Това им дава възможност да изчакват и да експериментират.

"Това поколение поне 7 пъти ще си променя не мястото на работа, а същността на работата - професията. Светът стана такъв. Много от хората ще си променят естеството на работа поради промяна на технологии", посочи Гетов.

Според него е голям проблемът с образованието в момента и дали ги подготвя за бъдещето. Гетов е на мнение, че то ги подготвя за миналото, но не и за бъдещето.

Гледайте целия разговор във видеото.