В над 160 изборни секции не е имало видеонаблюдение

В повече от 160 секции в страната не е било включено видеонаблюдение на броенето в изборната нощ. Това съобщи бТВ, позовавайки се на неправителствена организация, анализирала изборите, 75% от устройствата не отчитали броенето по правилата.

От видеоизлъчването в секция №090200021 в кърджалийското село Китница не става ясно как се броят бюлетините след края на изборния ден. Видеовръзката е с лошо качество, а самите бюлетини липсват в кадър.

Подобна е ситуацията и във Видинско – в секция 050600007 в село Гъмзово камерите показват не броенето, а гърбовете на членовете на комисията.

С помощта на изкуствен интелект организацията „Демократичен център“ анализира заснетото от устройствата.

Благовест Кирилов, експерт по електронно управление, обясни: „Използваме изкуствен интелект, който гледа видеоклиповете и видеозвъчването и търси дали има бюлетини, които да са видими. Тоест, дали се вижда текст, дали се показват достатъчно наброй бюлетини.“

По думите му анализът показва, че в над 75% от секциите или се виждат хора, които си подават и броят бюлетини извън ясен кадър, или има предмет, който пречи на видимостта.