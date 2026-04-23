Атанас Славов: Прокурорската колегия е шпицкоманда

Атанас Славов, бивш правосъден министър от ПП-ДБ коментира оставката на Борислав Сарафов и добави, че прокурорската колегия е шпицкоманда, която се съобразява със силите на деня.

“Тя час по-скоро трябва да бъде сменена и това е първата задача на новото правителство и мнозинството в парламента”, каза Славов от ДБ.

Оставката на Сарафов

"По обичай прокуратурата се съобразява с политическата конюнктура. Сарафов видя, че както парламентът, така и служебното правителство, най-вече гражданите, които в края на миналата година протестираха масово, това е една стена, която тя не може да бъде премината, не може да бъде пробита. Първо. И второ – покровителите, патроните на Сарафов- Борисов и Пеевски, минаха в отстъпление. Това означава, че неговата позиция на върха на прокуратурата стана невъзможна, немислима”, каза пред БНТТ Славов.

Бившият министър добави, че позицията на главния прокурор е била нелегитимна от девет месеца насам, но е станала невъзможна за удържане.

Законът трябва да е за всички, подчерта Славов.

"Всички сме равни пред закона и това е основен принцип на правовата държава. Видяхме, че 9 месеца Прокурорската колегия на ВСС отказваше да изпълни закона, който беше ясен и който беше изпълнен от Съдийската колегия. Законът беше приет преди година и 4 месеца – януари 2025 г., даваше 6-месечен мандат на изпълняващия функциите. Прокурорската колегия е една шпицкоманда. Ще припомня, че още когато беше избран господин Сарафов, тогава аз оспорих като министър избора му пред ВАС, после поисках дисциплинарна процедура, която беше отказана”, добави представителят на ДБ.

Правила за избор на ВСС

Славов подчерта, че правилата за избор на ВСС трябва да бъдат променени, а също и ясни критерии за кандидатите.

"И когато, например, не просто депутатите предлагат кандидати, а те се номинират от Висшия адвокатски съвет, от най-добрите юридически факултети в страната, от професионални организации на юристи. Така че има начин да влязат независими, подготвени, политически неутрални хора, за да няма отново шпицкоманда в Прокурорската колегия, а и въобще във ВСС”, обясни Славов.

На въпрос трябва ли се търси съдебна отговорност от Сарафов за създалата се ситуация през последните месеци, Славов отговори така:

"Със сигурност трябваше да се търси дисциплинарна отговорност и затова министърът на правосъдието Янкулов внесе искане и за дисциплинарно производство. Може би една от идеите на Сарафов да се оттегли точно в този момент е именно да не се гледа тази дисциплинарната процедура във ВСС. Той да се върне като ръководител на Националното следствие и като заместник-главен прокурор. Но процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност не спира. Въпросът е дали ще бъде доведена докрай. Ние видяхме, че дори подадените сигнали до специалния прокурор, разследващ главния прокурор, блокираха през тези години. Имаше множество сигнали, все още има и висящи сигнали. Така че преценката е на самите органи – дали и доколко ще реализират съдебна отговорност, ако има основания за това”, завърши Славов.