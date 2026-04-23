Учредиха мрежа за интелектуална собственост и киберпрестъпления в НСлС

Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, бе учредена днес в Националната следствена служба (НСлС).

На създаването на Националната мрежа присъстваха временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов – директор на НСлС, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации.

Целта на създаването на мрежата е повишаване на компетентността и експертния потенциал на прокурорите и следователите в областта на разследването на престъпления в киберпространството и е в отговор на обществените очаквания за по-бързото им и ефективно разследване.

Временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова приветства участниците в създаването на Националната мрежа. Тя изрази увереност, че мрежата ще даде добри резултати, още повече, че моделът вече е изпитан в противодействието на трафика на хора и финансиране на тероризма. Специализацията, квалификацията и екипната работа са водещи за постигане на добри резултати, добави Ваня Стефанова.

„Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления“, каза Борислав Сарафов. Той посочи, че идеята за създаване на Националната мрежа е на прокурор Рая Бончева от Върховна касационна прокуратура, която е националното лице за контакт на прокуратурата по въпросите за защита на интелектуалната собственост и компютърните престъпления и на Светослав Василев, ръководител на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.

Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите, свързани с компютърните престъпления и интелектуалната собственост към Департамента по правосъдие на САЩ, представи организацията и структурата на подобна мрежа в Съединените щати и посочи как тя може да подпомага създадената в България национална мрежа. Мат Ламберти, старши съветник в Департамента по правосъдие на САЩ, подчерта отличната работа на Националната следствена служба и на прокуратурата по разследване на торент тракерите Арена и Замунда.

В Националната мрежа се предвижда да участват прокурори от всички нива - от районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и ВКП, следователите от отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС, и от следствените отдели в окръжните прокуратури. "Целта е те да придобият необходимите знания и умения, за да приключват разследванията по този вид престъпления по-бързо", заяви Светослав Василев. Той благодари за съдействието на Департамента по правосъдие на САЩ, с който българската прокуратура работи съвместно по редица дела, свързани с киберпрестъпления. "След затварянето на големите пиратски сайтове, наред са и по-малките, както и стрийминг-платформи, излъчващи пиратско съдържание - филми и музика", каза ръководителят на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.