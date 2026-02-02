Трима души са с повдигнати обвинения след удара по ArenaBG, Zamunda и Zelka

Трима души са с повдигнати обвинения след операцията по затваряне на пиратските сайтове – ArenaBG, Zamunda и Zelka. Тримата са обвинени в създаване и поддържане на платформи за обмен на авторско право. Проверяват се и съмнителни финансови потоци. Тримата са с мярка "подписка".

Подробности по осъществената срещу пиратството в интернет акция изнесоха днес от Софийска градска прокуратура (СГП), Софийска районна прокуратура (СРП), Национална следствена служба (НСлС), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Акцията е от миналия четвъртък, като в нея участие са взели „Европол“ и Департамента по правосъдие на САЩ.

Операцията е проведена в рамките на общо 4 разследвания – 2 дела на Софийската градска прокуратура и 2 дела на Софийската районна.

„Акцията е обхванала 44 обекта, има 30 претърсвания и изземвания на недвижими имоти, сред които офиси на търговски дружества, множество претърсвания на леки автомобили и обиски на лица”, обясни говорителят на СГП Десислава Петрова.

Тя допълни, че делата, които се наблюдават от градската прокуратура, са с предмет на разследване изпиране на пари. Наблюдават се съмнителни финансови потоци в страни в ЕС и извън ЕС. Назначена е комплексна компютърна експертиза на всички обекти, обясни Петрова.

Делата, наблюдавани от СРП, са с предмет - създаване и поддържане на информационни системи за разпространение на предмети на авторско право. Именно районната прокуратура е привлякла трима в качеството им на обвиняеми, обясни Георги Коджаниколов от СРП. Именно районната прокуратура е привлякла трима в качеството им на обвиняеми.

Светослав Василев от НСлС припомни, че страната ни е част от „Списък 301” на САЩ - черния списък за наблюдение за спазването на правата върху интелектуалната собственост.

„Лятото на миналата година решихме да създадем сектор „Киберпрестъпления“ към Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Бяха проведени редица срещи и беше взето решение тази дейност просто да бъде преустановена”, обясни Василев.

„Проведохме разговори с ръководството на ДАНС, които веднага разбраха, че това всъщност е въпрос, който касае и националната сигурност. И в резултат на действията от тяхна страна много бързо бяха получени данни за съмнителни финансови трансакции, за преводи чрез чужди платежни оператори, за съмнителни трансакции с криптоактиви и други подобни. Работили сме и с колегите от ГДБОП. Всъщност участие в тази операция имат и Европол. Колегите от ГДБОП чрез Европол осъществиха координацията и направиха първоначалния контакт с Homeland Security Investigations. След това беше образувано и дело в САЩ. По това дело са иззети част от домейните, а друга част от домейните, особено алтернативните, са иззети по досъдебните производства, които в момента са в Националната следствена служба и в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура”, каза Василев.

След координацията със службите се е пристъпило към реализацията на 29 януари.

Засечени са финансови трансакции от едно от дружествата към български гражданин, който излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви, обясни още Василев.

„Много сложна операция, проверени бяха 30 адреса в 4 области в страната – София, Пловдив, Бургас и Перник. Иззети са множество компютърни конфигурации. Задържани са 4 лица, на три са повдигнати обвинения", обясни Боян Раев, заместник-директор на ГДБОП.

„В максимално кратки срокове се опитахме да изпълним всички възложени действия от страна на наблюдаващите прокурори и разследващите органи”, заяви Данчо Желев, ДАНС. „От наша страна беше реализиран широк комплекс от оперативни мероприятия. Бяха установени адреси, ползвани автомобили, банкови сметки и други”, обясни още той.

Датата на операцията е избрана, след като са били събрани достатъчно доказателства, обясниха представителите на службите на брифинга.

Мащабът на разследването е изключително голям, в начален етап е, каза Коджаниколов.

По линията на разследването за изпиране на пари, ако се установи съпричастност на лица и в зависимост от броя на лицата, за които се съберат доказателства, ще бъдат повдигнати обвинения, обясни Десислава Петрова.