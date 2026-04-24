Какво е лична инфлация и как да управляваме парите си

След първите четири месеца на България в еврозоната цените на стоките и услугите продължават да растат. Добрата новина е, че от началото на годината няма влошаване на финансовата дисциплина и семейните финанси на българина.

“Факт е, че имаше бумиране на цените. Нещо, което се случва във всички страни в началните месеци на приемането на еврото", каза финансовият консултант Рени Миткова в "България сутрин".

Какво е лична инфлация?

Консултантът посочи, че повечето потребители не знаят, че всеки има лична инфлация, която е различна спрямо обявените. Личната инфлация зависи от структурата на индивидуалните разходи.

“Личното усещане на това колко е поскъпнало е много индивидуална. Добрата новина е, че това, което виждаме по отношение на дълговете, е стабилна, добра финансова дисциплина, т.е. събираемостта е на нивата от предходната година", отчете Миткова.

Според финансовия консултант, въпреки че много от стоките поскъпват, все пак нашият доход наваксва това поскъпване. Според финансовия експерт по последни статистики възнагражденията изпреварват инфлацията.

“По отношение на дълговете наблюдаваме, че за момента успяваме да се справим. Остава картината, която наблюдаваме в предходните години. Най-бързо растящата задлъжняваща група са млади хора между 18 и 28-29-годишни. Те тепърва са излезли на трудовия пазар", обясни Миткова пред Bulgaria ON AIR.

Финансово образовани ли сме?

Консултантът е на мнение, че финансовите умения се научават.

"Много добре е, ако започнем разговор за пари с детето още в семейната среда. Финансовите умения са практически умения. Лошата новина за всички родители е, че детето учи, независимо дали говорим с него или не, то ни наблюдава. По-добрата стратегия е заедно да се учат", посъветва Миткова.

По отношение на Gen Z Миткова открои тези, които са независими и тези, които все още живеят с родителите си.

"Има хубаво правило, че вноските за кредита не бива да надхвърлят 30% от нашите доходи, т.е. ако имаме 1000 евро нетна заплата, повече от 300 евро вноска не бива да поемаме. Има просто правило, което и Gen Z поколението плаща - правилото на трите плика. Разпределяме средствата си за месеца в правилото 50-30-20. 50% слагаме в плика за нужди - апартамент, храна, 30% за нашите желания, и 20% за спестявания или инвестиране", обясни финансовият консултант.

