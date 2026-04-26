От днес започва пожароопасният сезон у нас

Христанов: Държавата да инвестира в техника

26.04.2026 | 08:26 ч. 4
БГНЕС

От днес започва пожароопасният сезон у нас, заяви от Гоце Делчев, служебният министър на земеделието Иван Христанов. Той благодари за работата на пожарникарите, горските, военните и доброволците, участвали в потушаването на големите пожари миналата година. Христанов добави още, че държавата трябва да инвестира в осигуряването на достатъчно техника и в системата за ранно оповестяване на горски пожари.

"По примера на други наши партньори от НАТО е редно да помислим занапред да въведем минимален период от време, в който да се атакува пожара”, добави пред БНТ зам.-министърът на земеделието инж. Николай Василев.

Свързани статии

"За съжаление с постоянното ротиране на правителства никой не съумя да проведе обществени поръчки и да купи необходимия брой коли, с които да оборудва колегите от РДГ и ДГС”, допълни Христанов.

 

