От днес започва пожароопасният сезон у нас, заяви от Гоце Делчев, служебният министър на земеделието Иван Христанов. Той благодари за работата на пожарникарите, горските, военните и доброволците, участвали в потушаването на големите пожари миналата година. Христанов добави още, че държавата трябва да инвестира в осигуряването на достатъчно техника и в системата за ранно оповестяване на горски пожари.

"По примера на други наши партньори от НАТО е редно да помислим занапред да въведем минимален период от време, в който да се атакува пожара”, добави пред БНТ зам.-министърът на земеделието инж. Николай Василев.

"За съжаление с постоянното ротиране на правителства никой не съумя да проведе обществени поръчки и да купи необходимия брой коли, с които да оборудва колегите от РДГ и ДГС”, допълни Христанов.