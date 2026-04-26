Момчето, паднало от парапет, е в изключително тежко състояние

От “Пирогов” дадоха актуална информация за състоянието му

26.04.2026 | 09:20 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Няма промяна в състоянието на 14-годишния пациент, който  пострада при инцидент в района на НДК на 24 април, петък, съобщиха от “Пирогов”, където момчето е постъпило за лечение.

Момчето остава в детската реанимация в изключително тежко състояние. Детето беше настанено там след дълга операция, която беше направена по спешност в петък срещу събота екип неврохирурзи. 

В петък от МВР съобщиха, че 14-годишното момче е паднало от парапет в района на Националния дворец на културата. То беше прието в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма.

От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента. / БТА

