Млада жена изгоря в автомобила си край Поморие

Млада жена изгоря в автомобил край Поморие. Сигнал е получен тази нощ на тел.112 около 00:47 часа. Съобщено е било, че в района на поморийския плаж гори автомобил. След потушаване на пожара в превозното средство е открито овъглено тяло, съобщиха от полицията.

Автомобилът е "Форд Фокус" с бургаска регистрация, който по данни на полицията е собственост на 28-годишна жена от село Гълъбец, община Поморие.

Назначени са експертизи, включително съдебномедицински и ДНК анализи.

Младата майка обожавала сина си, близките й са в шок

29-годишната Назифе е била в автомобила на къмпинг Европа край Поморие, съобщи Флагман.бг.

Тя има 5-годишен син, но със съпруга й били пред развод, казаха нейни близки, съобщи Флагман.

"Назифе родом е от село Белодол. Дойде булка тук в Гълъбец. Омъжи се преди около 7-8 години, през 2021 година им се роди син. Отношенията им със съпруга й рязко се влошиха и те взеха решение да се разведат. Преди близо година взе сина си и се махна от село Гълъбец. Премести се да живее в Слънчев бряг, където работи в хипермаркет. Родителите й пък са във Франция. Често взимаха малкия при тях, може би и сега е там", разказа пред Флагман съсед на Назифе от село Гълъбец, който пожела да остане анонимен. .

От скоро Назифе си имала друг приятел, отново от поморийско село – Бата. Отношенията им се развили много бързо, дори заживяли заедно. "Постоянно са били заедно, много се обичали, така коментираха хората", обяснява още съседът.

Хората са в шок от новината за смъртта й, още повече са учудени на основната версия – самоубийство. Назифе обожавала сина си и недоумяват как ще сложи край на живота си и ще остави детето си без майка.

Автомобилът е собственост на младата жена.

Разследването се води по различни версии - - включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление. Работата по случая продължава.