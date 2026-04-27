Мирчев за бъдещето: Възможно е обединение между ПП, ДСБ и "Да, България"

Обединение между "Да, България", ДСБ и "Продължаваме промяната" е възможно. Това коментира пред БНТ Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

По думите му една от обсъжданите стъпки е подписване на коалиционно споразумение и създаване на по-ясен политически субект с обща структура.

Ивайло Мирчев коментира, че обединение между формациите е възможно, но само при съгласие и анализ на резултатите.

"Може, ако има съгласието на всички тези субекти, защото трябва да си направим съответните анализи на изборите и да кажем, че извън група външни фактори и ние имаме доста сериозна отговорност за това да имаме незадоволителен резултат. Едно от решенията, което се предложи на нашия Национален съвет, е на първо място коалиционно споразумение", каза Мирчев.

По думите му в предишния парламент добре са се представили като позиция, но на изборите хората искат да видят солиден политически субект с ясно лидерство.

"Когато ние нямаме дори коалиционно споразумение, което да работи на нужното ниво, е трудно да искаме нещо повече от тези над 60 хиляди гласа повече, за които благодарим, разбира се, но това е ясно, че не е достатъчно в тази ситуация, в която е страната", каза още Мирчев.

Той посочи още, че окрупняването не значи един лидер и посочи, че са предложили първо да има общ политически субект, а след това пътна карта, с която да се стигне до него. Мирчев е на мнение, че трябва да има серия от дискусии дали всичко това е възможно.

"Трябва да имаме общ кандидат за президент. Сигурен съм, че нашата общност ще избере силен такъв", коментира още Мирчев и определи сегашния служебен премиер Андрей Гюров като "може би най-успешния български служебен премиер".

Ние ще бъдем доста ясна опозиция на това управление, каза също така съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Ясна заявка има от „Прогресивна България“, че моделът „Борисов-Пеевски" трябва да бъде унищожен. Условия може да поставяме за Висшия съдебен съвет и ще искаме хората, които бъдат избрани там, да не бъдат зависими от тези, с които са в момента, посочи още Мирчев.

Според него в момента няма разделение на властите в България.