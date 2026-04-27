Черен щъркел беше заснет край Свиленград

Свиленградчанинът Георги Димов успя да заснеме край Свиленград рядко срещана и впечатляваща птица – черен щъркел. Видът е защитен в България и всяка негова поява се приема като добър знак за състоянието на природата в даден район. Той е много по-потайно живеещ от белия щъркел и рядко се появява на места с човешко присъствие, което прави подобни наблюдения особено интересни, съобщи "Старият мост".

Ваня Ангелова, която работи в Българско дружество за защита на птиците като отговорник по образователни дейности и комуникация, обясни, че появата на черен щъркел в района не е нещо изключително необичайно, но и не е честа гледка.

Според нея птицата вероятно се е хранила по реката или по някое от малките дерета в района.

Свързани статии Гнездо на черен щъркел откриха в Русенско

"Те се хранят предимно с риба, за разлика от белите щъркели, и затова обикновено се задържат близо до реки и водоеми", поясни Ангелова.

По думите ѝ в момента черните щъркели са в период на мътене на яйцата, което означава, че съвсем вероятно наблизо (на разстояние от километър-два) да има гнездо. Видът обикновено гнезди по високи дървета, но понякога и по скали.

"В района няма много големи скални масиви, затова е по-вероятно гнездото да е на дърво", допълва тя.

Според нея черните щъркели са по-малко на брой и значително по-потайни от белите, което е причината хората да ги виждат много по-рядко. Наблюдението на този вид е ценен знак за добре запазена природна среда, тъй като черният щъркел предпочита спокойни места с чисти води и богата хранителна база.

Тези птици се отличават с тъмно, почти черно оперение с металически зелени и лилави отблясъци, както и бял корем. За разлика от белите щъркели, водят много по-затворен начин на живот и рядко се доближават до населени места. Този вид е дълъг мигрант – прекарва зимата в Африка и изминава хиляди километри по време на своите сезонни пътувания.