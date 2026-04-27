12-годишно дете падна в корито на река, пожарникари го спасиха

Екип на пожарната в Шумен спаси 12-годишно дете, паднало в коритото на река Енчова в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е подаден в 13:52 часа вчера. Съобщено е, че детето е преминало през поставено препятствие на ул. "Марица“, подхлъзнало се е и е паднало в коритото на реката.

Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Огнеборци са оказали помощ на детето и са го извадили от коритото на реката с помощта на стълба, след което то е откарано за преглед в шуменската болница, във видимо добро състояние, където са му извършени необходимите прегледи, допълниха от пресцентъра на полицата в Шумен.

Общо 387 произшествия са регистрирани от 1 януари до 22 април 2025 г. в Шуменска област, а за същия период на 2026 година – 450, съобщи на пресконференция началникът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Шумен комисар Иван Иванов.