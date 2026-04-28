Бивш земеделски министър: Няма съществено увеличение на хляба от месеци

Бившият министър на земеделието и храните Мирослав Найденов смята, че към момента цената на хляба е стабилна, но натискът върху производителите се увеличава.

“Темата остава изключително чувствителна, тъй като хлябът е основен продукт в потребителската кошница на българите’, каза Нейденов пред bTV.

Според него въпреки сериозните отделни сигнали за увеличение в цената, хлябът не е поскъпнал съществено през последните месеци. “Няма съществено увеличение на хляба и то няма от доста месеци назад. Поне от 8 месеца доставните цени не са променени“, аргументира се Найденов.

Бившият земеделски министър все пак добави, че е възможно в малките населени места да има минимални отклонения, но те не са тенденция.

Прогнозата е поне в краткосрочен план цените да останат стабилни, включително заради засилен контрол от страна на институциите. “Поне в рамките на действието на закона за еврото няма да има резки или съществени увеличения на хляба“, смята Найденов.

Въпреки това натискът върху производителите се засилва.

Найденов потвърди, че разходите за труд са ключов фактор за цената на хляба. “Около 45% от стойността на хляба се формира от фонд „Работна заплата“. А той се увеличава“, каза бившият министър.

Към това се добавят и по-високите цени на горивата и суровините, включително дори на опаковките. Найденов добави, че опаковката е петролен продукт, а когато има поскъпване в цената на петрола, поскъпва и опаковката.

Спекула има и винаги ще има

Според бившия земеделски министър спекула съществува, но не е единствената причина за поскъпването на храните. “Спекула е имало и винаги ще има. Но тенденцията за увеличаване на хранителните продукти не е само в България”, каза бившият министър.

Найденов даде пример с Великобритания, където също се обсъждат мерки заради растящите цени. По думите на Найденов, най-голямата част от крайната цена остава при търговските вериги. “В търговските вериги остава най-големият дял. Те имат механизми за натиск върху производителите“, каза експертът.

Затова според него е необходима по-голяма прозрачност по цялата верига “от фермата до трапезата“.