Дебора и Георги искат поцесът да приключи възможно най-бързо

Поредно заседание по делото „Дебора“ започна днес, като и двете страни имат сходно искане – процесът да приключи възможно най-бързо. Това заяви самата Дебора пред журналисти.

Приключват разпитите на свидетели по делото "Дебора", по което обвиняем е Георги Георгиев от Стара Загора. Днес показания пред съда ще дадат майката на пострадалата Дебора Михайлова и още един свидетел, каза прокурор Ивелина Косева. Процесът се гледа при закрити врата.

Майката на Дебора заяви преди началото на заседанието, че ще говори единствено в съдебната зала. Тя изрази надежда делото да приключи скоро, за да може дъщеря ѝ да продължи живота си. По думите ѝ не може да има жертви и насилието да продължава, а всички искат да живеят спокоен живот.

Георгиев е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

Очаква се на следващото заседание да започнат изслушванията на вещите лица, извършили експертизите.

След като всички съдии в Районния съд в Стара Загора си направиха отвод, процесът беше прехвърлен в Пловдив. Делото срещу Георгиев в Районния съд в Пловдив започна на 28 февруари 2024 година. На 23 януари следващата година защитата му направи искане за отвод на съдебен заседател. В същия ден съдебният състав направи самоотвод по делото.

На 28 февруари миналата година делото срещу Георги Георгиев започна отначало при друг съдебен състав.

Според Окръжния съд в Стара Загора предявеният иск е частично основателен в частта, че срокът на делото е неразумен поради това, че след отвода на съдебния състав разглеждането на делото започна отначало. От образуването на делото пред Районния съд в Пловдив до отвеждането на съдебния състав са изминали 11 месеца и 26 дни. През това време са проведени 11 съдебни заседания, а подсъдимият е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража“.

В момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева. Той отрича всички обвинения.