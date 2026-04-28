Живко Тодоров напусна ръководството на ГЕРБ заради различия с членове на ИК

Още преди изборите водих разговор с Бойко Борисов, че не желая да бъда част от следващата Изпълнителна комисия, но имаше мнение, че това би могло да повлияе по някакъв начин на резултатите. След изборите, и резултата повлия на решението ми, защото трябва да се поеме някаква отговорност. Аз своята, като част от Изпълнителната комисия, съм я поел. Това каза пред журнласти кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров във връзка с оттеглянето му като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Градоначалникът уточни, че сега ще насочи усилията си към развитието на Стара Загора, съобщи "Фокус".

Причина за взетото от него решение са различия с останалите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ по отношение на това как трябва да се работи. Той не влезе в конкретика, но допълни, че решението му е личен акт на отговорност. "Това, което направих, считам за правилно. Винаги съм действал според собствените си убеждения. Мисля, че сте се убедили в това, че никога не съм влизал в тесните коловози. Пожелах успех на колегите. Нека да работят така, както намерят за добре и считат за правилно. Аз ще работя изцяло за това Стара Загора да бъде още по-красив и уреден град. Аз искам да работя за града си, в това съм намерил смисъл през последните години. В партийната работа съм намирал повече различия, отколкото нещо, което да ме мотивира. Просто имам свои виждания за това как трябва да се случват нещата. Аз винаги съм странял от интригите и вътрешнопартийни конфликти и не бих могъл да работя в такава среда, защото съм много различен като човек", заяви той и уточни, че остава редови член на ПП ГЕРБ.

Тодоров коментира и темата за посещението на Румен Радев в Стара Загора на 3 март, което също провокира спекулации, че ще е част от неговата партия

"Посрещал съм всички политици, които са идвали тук, без да се притеснявам кой какво ще каже, защото така е правилно. Един кмет трябва да бъде кмет на всички граждани, а не да бъде кмет, който да дели хората по различен признак", категоричен е Живко Тодоров. Той допълни, че това не е било заради кариеризъм, а защото Румен Радев преди няколко години е помогнал за асфалтирането на улиците в Стара Загора, след водния цикъл. "В крайна сметка отношенията в политиката трябва да бъдат нормални, а не да има някаква дива джунгла, в която всеки да стреля по другия. Хората се отвратиха от последния парламент - от начина на изразяване, който не е добър пример за младите. Затова те прогониха всички партии, които се държаха арогантно", допълни кметът.