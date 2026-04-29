Почина легендата на "Марек" Янко Динков

Почина легендарният треньор на "Марек" - Станке Димитров, Янко Динков.

"С дълбока скръб трябва да съобщим, че тази вечер на 89-годишна възраст ни напусна големият треньор на "Марек" Янко Динков", написаха от дупнишкия клуб в официалната си страница във фейсбук.

Роден е на 16 март, 1937 г., през 1958 г. завършва ВИФ „Георги Димитров" (НСА) със специалност футбол. Създава детско-юношеската на Марек, а от 1963 г. е помощник-треньор на първия отбор. Като старши треньор започва през 1973/1974.

Под негово ръководство "Марек" постига най-големите си успехи и се превръща в един от водещите отбори в българското първенство.

Особено впечатляващи са постиженията през 70-те години на миналия век именно начело с Динков.

"Марек" става носител на купата на Съветската армия (която тогава е със статут на национална) след победа във финала над ЦСКА с 1:0 през 1978 г. Година по-рано се окичва с бронзовите медали в първенството.

Начело с Динков отборът записва и незабравими победи в европейските клубни турнири. Отстранени са унгарците от "Ференцварош". Победен е немския колос "Байерн" (Мюнхен), постигната е престижна победа над шотландския "Абърдийн", предвождан от Алекс Фъргюсън.

Янко Динков води за кратко и националния отбор на България, бил е начело и на олимпийския ни тим. Бил е треньор още на "Славия", "Добруджа", "Миньор" (Перник), "Пирин". Работил е успешно и в Кипър и Кот д'Ивоар.

"Янко Динков пише със златни букви историята на клуба ни и е с огромна заслуга Марек да е наричан легендарен отбор. Поклон!", написаха още от клуба.