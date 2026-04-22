"Магазин за хората" отвори 6 нови локации у нас, до края на април се очакват още 35

„Магазин за хората“ ЕАД отчита успешно приключване на пилотния етап на проекта, чиято цел беше да се провери на практика приложимостта на модела, и преминава към следващата фаза на развитие, съобщиха от дружеството.

В рамките на пилотния етап беше отчетена положителна реакция от страна на клиентите към концепцията "Магазин за хората". Потребителите дават висока оценка както на качеството на предлаганите продукти, така и на ценовите им нива в партньорската мрежа, посочиха днес от дружеството в прессъобщение.

Партньорските магазини отчитат значителен ръст в оборотите - между 15-20 и 70-80 процента, докато партньорите доставчици съобщават за увеличение на обемите от два до три пъти спрямо предходни периоди в същите магазини.

Финансовите резултати, въпреки все още отрицателните стойности, обусловени от етапа на инвестиции в развитието на мрежата и търговските структури, също потвърждават устойчивостта на модела. Дружеството приключи първото тримесечие с финансов резултат, който е в съответствие с одобрената през октомври 2025 г. от министъра на земеделието и храните бизнес програма.

Това е постигнато при последователно поддържане на ценова политика, позволяваща на магазините партньори да продават стоките от асортимента на "Магазин за хората" на цени средно с 25-30 на сто под стандартните непромоционални цени в големите търговски вериги и съпоставими с техните промоционални предложения.

Разширяване на мрежата

В резултат от успешния пилотен етап дружеството вече реализира активно разширяване на своето присъствие, съобщават от "Магазин за хората".

В края на март са открити шест нови точки в Пловдивска област (селата Стряма, Паничери, Патриарх Евтимово, Старосел, Златовръх и Конуш), а към момента започва поетапна доставка на първите стоки в областите Пазарджик и Хасково в нови 35 обекта.

В процес на откриване до края на април са в: Област Пазарджик - гр. Брацигово, с. Черногорово, с. Исперихово, с. Света Петка, с. Добровница, с. Паталеница, с. Мокрище, с. Оборище, с. Лесичово, с. Семчиново, с. Малко Конаре, с. Алеко Константиново, гр. Батак, с. Дороково, с. Розово, с. Драгиново, гр. Ракитово, с. Костандово, с. Мененкьово, с. Драгор, гр. Белово, с. Огняново; в Област Пловдив - с. Ръжево Конаре, гр. Брезово, с. Козаново, с. Дълго поле, с. Устина; в Област Хасково - гр. Симеоновград, с. Подкрепа, с. Сусам, с. Бисер, с. Стамболийски, гр. Димитровград, гр. Хасково.

По този начин до началото на май 2026 г. се очаква мрежата да достигне над 110 точки за продажба, които ще осигурят достъп до стоки на всекидневно ниски цени за над 170 000 жители в повече от 90 населени места.

Развитие на собствена логистика

След обстойно проучване на пазара на логистични услуги и в резултат на повишените цени, обусловени от несигурността при доставките на горива, беше взето решение за ускоряване на процеса по организиране на собствена логистична мрежа. Работата по нейното изграждане вече започна, посочват от дружеството.

Очаква се внедряването на тази логистична структура значително да ускори разширяването и да позволи навлизане в целевите 500 точки за продажба в рамките на 2026 г.

Едни от първите щандове от националната инициатива "Магазин за хората" бяха открити на 15 декември 2025 г. в град Куклен. Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители.

През март 2025 г. Народното събрание одобри създаването на търговско дружество – ЕАД, което чрез вериги от магазини да осъществява търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10 процента.