Ръководството на "Магазин за хората" подаде оставка, липсвал диалог

Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД подаде оставка, като мотивът е липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните.

От ръководството заявяват, че въпреки постигнатия напредък и изпълнението на заложената стратегия, проектът е функционирал в условия на противоречиви сигнали и недостатъчна координация. По думите им комуникацията с принципала често е ставала чрез медиите, което е довело до управленска несигурност и отслабване на доверието.

Към момента дружеството разполага с мрежа от 110 обекта в близо 90 населени места, като се водят преговори за разширяване с още десетки локации. Според информацията основни хранителни стоки се предлагат на цени с 20–30% по-ниски в сравнение с големите търговски вериги.

От Съвета подчертават, че са работили с ангажимент към социалната цел на проекта, а не заради възнаграждения, и уточняват, че ще изпълняват задълженията си до изтичане на предизвестието.

Те изразяват надежда инициативата да бъде развита и занапред, така че да продължи да осигурява по-достъпни цени за хората в малките населени места.

Дружеството „Магазин за хората“ ЕАД беше създадено през август 2025 г. с решение на правителството като еднолично акционерно дружество с държавно участие, с цел осигуряване на достъпни български стоки, припомня "Труд".

Назначеният Съвет на директорите е тричленен, като представители на държавата са Николай Петров и Олга Стоянова, а независим член е Ивайло Маринов.