ДБ: "Магазин за хората" са визитната картичка и касичка на модела "Пеевски-Борисов"

Днес Министерският съвет сложи край на т.нар. магазини за хората - поредната популистка инициатива, създадена от ГЕРБ по поръчка на Делян Пеевски в края на миналата година, се казва в позиция на "Да, България", публикувана във Фейсбук.

На брифинг в Министерския съвет служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи, че е разпоредил веригата "Магазините за хората" да бъдат закрити.

Въпреки гръмкото си име, проектът, вместо магазини, се оказа нищо повече от обикновени щандове, които струват на данъкоплатците 10 млн. лв., отпуснати от кабинета "Желязков" без никакъв предварителен анализ, посочват от "Да, България".

Според политическата сила резултатите за 2025 г. говорят сами за себе си - "Магазините за хората" са на 284 хил. лв. загуба, което е "поредната нерентабилна инвестиция по идея на Пеевски, която всички плащаме, без тя да носи реален ефект за обществото".

"Подобни схеми са визитната картичка и касичка на модела "Пеевски-Борисов" - пренасочване на публичен ресурс към частни интереси под маската на фалшива социална загриженост. Такива примери има стотици във всички държавни институции и те трябва да бъдат прекратени незабавно", посочват от "Да, България".

"Охраната на Пеевски и Борисов, фиктивните магазини, хора на гражданските договори към държавни предприятия, които никога не са стъпвали на работа, но всеки месец получават възнаграждения и необоснованите заплати от по 10 хил. евро в държавните дружества, са симптомите на завладяната държава. На изборите гражданите дадоха ясен мандат за пълното демонтиране на този модел и следващото правителство трябва да изпълни заявените си предизборни ангажименти", пишат още от "Да, България".



На 6 август миналата година Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - "Магазин за хората" ЕАД, със седалище в София.