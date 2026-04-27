Радостин Василев: МЕЧ няма да последва съдбата на БСП

Лидерът на МЕЧ Радостин Василева коментира изборните резултати. Партията му не успя да преодолее 4-процентната бариера и няма да бъде част от 52 Народно събрание. Пред БНР Василев коментира и очакваното мнозинство на “Прогресивна България”.

"МЕЧ има потенциал, ще се развиваме и партията няма да последва съдбата на БСП. Обикаляхме и виждахме преориентиране на т. нар. брокери в малки общини и ромски махали. Твърдо съм убеден, че има причина огромна част от контролирания вот да премине към партията на Радев", каза Василев.

Според лидера на МЕЧ купуването на гласове и контролирането на вода на едни места в страната е следен, на други не, "но смятам, че резултатът е обективен".

"Това поражда много въпроси, откъде са парите, защо МВР си затваря очите за партията на Радев в Пазарджик, Плевен, Хасково? Пораждат се други въпроси за тези налети милиони в тази коалиция и неучредена партия. Какви очаквания имат, защото в Пловдив бизнесът застава зад Радев, същият този бизнес беше и зад Слави Трифонов и зад други”, коментира лидерът на МЕЧ.

"Ако смятате, че хората зад Радев са по-различни от тези, които стоят зад модела, се заблуждавате”, каза още бившият депутат и добави, че има хора на Доган и Пеевски, които припознават Радев.

“Въпросът е, ще се откъсне ли от тези зависимости или ще изсмуче всичко на ГЕРБ и на местните избори ще вземе цялата власт”, каза още Василев и добави:

"Ако Радев не покаже голяма победа на президентските избори, означава, че за шест месеца се е провалил. Искам да изчисти държавата от модела "Борисов – Пеевски" да спечели президентските избори, но и да има хоризонт за България", сподели лидерът на МЕЧ.