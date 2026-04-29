Обвиненият в секс тормоз асистент: Ще защитавам името си!

Преподавателят от Софийския университет "Св. Климент Охридски" Ангел Димитриев е временно отстранен заради скандал с неприлични предложения. Започнала е и вътрешна проверка във Факултета по математика и информатика.

Пред камерата на Bulgaria ON AIR застанаха студенти, които разказаха, че са били обект на заплахи от същия човек. Коментар дойде и от преподавателя, който отрече да е предлагал интимни или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), като подчерта и че не е заплашвал студенти с бой.

Димитриев обясни, че след обсъждане в деканата, заедно с негово изрично съгласие, са взели решение временно да не води часове, за да се свали напрежението до изясняването на случая.

"Никога не съм предлагал интимни или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани с години. Разпространението им анонимно, и то на рождения ми ден, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове между мен и студентка, изгонването от гимназия и твърденията за "чадър" от ФМИ", коментира той.

Преподавателят призова, ако има студентка, към която е отправяно такова предложение, да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред.

"Аз ще защитавам името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред", подчерта Димитриев.