Мистериозна катастрофа край Стара Загора, шофьорът избяга СНИМКИ

Тежък пътен инцидент стана на пътя Казанлък - Стара Загора в района на Италианския мост, предаде БГНЕС.

Катастрофиралия автомобил е открит в меко казано странна позиция на пътното платно.

Според първоначалните данни, колата най-вероятно е навлязла в насрещното движение или скоростта е била толкова несъобразена, че автомобилът буквално се е обърнал в обратната посока след удара.

Какво точно се е случило тепърва ще се изяснява от полицята, тъй като водачът е напуснал мястото на инцидента малко след сблъсъка и в момента се издирва.

Към момента движението в участъка е затруднено, но пътят не е затворен. Трафикът се осъществява с повишено внимание.