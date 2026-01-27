Само за ден: 127 тона отпадъци са извозени от “Слатина” и “Подуяне”

От Столична община съобщиха, че само за ден общо 127 тона отпадъци са извозени от районите “Подуяне” и “Слатина”. СО продължава последователната работа по сметосъбирането и почистването в най-натоварените градски райони – “Слатина“, “Подуяне“ и “Люлин“, с фокус върху извозването на остатъчни натрупвания около контейнерите.

Вчера в район “Слатина“ на терен са работили седем сметосъбиращи камиона, а в район “Подуяне“ – шест камиона.

И днес териториалният обхват на дейностите остава същият и за трите района, се казва още в съобщението на СО.

В район "Люлин“ и днес на терен ще работят осем сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони, както и квартал “Филиповци“.

От СО добавиха, че работата и в трите района продължава с приоритетно извозване на последните точки с натрупвания на отпадъци, с цел пълно нормализиране на сметосъбирането.

Миналата седмица кметът на София Васил Терзиев каза, че единствената проблемна зона с боклука към момента е “Изгрев”.

По график

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева съобщи, че районите “Люлин” и “Красно село” вече се чистят по график, както преди кризата. Там започна и поетапно възстановяване на услугата по събиране на едрогабаритни отпадъци.

“В момента водим разговори със "Софекострой" за възстановяване и на останалите услуги като ръчно и машинно метене. Цялата нужна техника и хора вече са осигурени и са на терен”, каза Бобчева по време на изслушване от ресорната комисия в СОС.