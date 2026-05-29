Бдение в памет на 16-годишната Ивана в Благоевград

Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май.

Инициативата е на семейството и приятелите на десетокласничката, а повод за

Свързани статии Освободиха задържания студент от нарко партито в Благоевград

обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението, посочва БНР.

Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитават дилърите на наркотици, които убиват децата на България. "На народа му писна. Никаква реформа не върши работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри. Докога, бе! Вие срам имате ли!"

Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесния достъп до "тихите убийци". "В 6 ч. пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате! Да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда!"