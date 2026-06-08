IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 86

ГЕРБ: Силно сме притеснени от оставката на Кандев още на първия месец от управлението

Имало ли е политическа намеса в работата на главния секретар?

08.06.2026 | 15:44 ч. Обновена: 08.06.2026 | 15:58 ч. 51
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. Това се казва в позиция на ГЕРБ относно оставката на Георги Кандев.

След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? 
Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? 

Свързани статии

И ако е имало - от къде е идвала тя?
По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във фейсбук, че напуска МВР. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че е изненадан. Той поясни, че Кандев е изложил изцяло лични мотиви пред него. В поста на Кандев обаче прозират политически мотиви. Министър Демерджиев му пожела успешна политическа кариера и каза, че все още няма кандидатура за главен секретар на МВР. 

Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България" Ивайло Мирчев във фейсбук профила си и подчерта, че очевидно той не е имал свобода на действие. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ГЕРБ силно притеснени оставка Кандев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem