ГЕРБ: Силно сме притеснени от оставката на Кандев още на първия месец от управлението

Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. Това се казва в позиция на ГЕРБ относно оставката на Георги Кандев.

След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях?

Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава?

И ако е имало - от къде е идвала тя?

По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във фейсбук, че напуска МВР. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че е изненадан. Той поясни, че Кандев е изложил изцяло лични мотиви пред него. В поста на Кандев обаче прозират политически мотиви. Министър Демерджиев му пожела успешна политическа кариера и каза, че все още няма кандидатура за главен секретар на МВР.

Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България" Ивайло Мирчев във фейсбук профила си и подчерта, че очевидно той не е имал свобода на действие.