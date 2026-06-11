100 камери ще следят за незаконно изхвърляне на отпадъци в София

София ще опита да ограничи незаконното изхвърляне на отпадъци с нова система за видеонаблюдение. Столичният общински съвет трябва да разгледа доклад за купуването и поставянето на 100 автономни камери на рискови места в града.

Идеята е камерите да следят точки, на които редовно се изхвърлят едрогабаритни и строителни отпадъци, както и земни маси. Зам.-кметът по направление "Околна среда" Николай Неделков обясни, че проблемът вече не е само с чистотата, а и с разходите, контрола и възможността нарушителите да бъдат установявани навреме.

По думите му през последните две години Столичната община е похарчила над 1,2 млн. лева за почистване на нерегламентирани сметища. Част от тези места се чистят многократно, след което отново се превръщат в незаконни депа.

"Всеки глас против ще означава, че ще продължаваме да харчим пари, които излизат от джоба на софиянци за почистване на едни и същи нерегламентирани сметища", заяви Неделков.

Докладът е подкрепен единодушно в комисиите към СОС. В него се предлага да бъдат осигурени средства за 100 автономни камери за видеонаблюдение, които да се използват за контрол, превенция и събиране на доказателства при нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Над 300 незаконни сметища

Според данните в доклада от април 2025 г. до май тази година в София са локализирани 303 незаконни сметища. За тях вече е изготвена дигитална карта, която се актуализира при нови сигнали и проверки.

Общината отчита, че досегашният модел на контрол не е достатъчен. Проверките се правят основно след сигнали, обходи или вече установени замърсявания, но това рядко позволява нарушителите да бъдат хванати в момента на извършване на нарушението.

Вносителите на доклада посочват, че в много случаи няма преки доказателства, превозните средства не могат да бъдат идентифицирани, а механизмът на нарушението остава неясен. Именно това трябва да се промени с видеонаблюдението.

Неделков припомни, че през миналата година вече са били поставени седем камери на места с незаконни сметища. Според него разширяването на системата със 100 нови устройства може да даде по-видим ефект.

Кризата със сметосъбирането

Паралелно с това столицата премина през криза със сметосъбирането. През октомври 2025 г. в районите "Люлин" и "Красно село" беше въведена кризисна организация, след като старият договор за почистване изтече, а нов не беше сключен заради проблеми с обществената поръчка. Столичната община отказа да подпише договор с единствения останал кандидат, предложил цена от 400 лева на тон - според общината около два пъти над разумното.

От 1 декември 2025 г. без сметопочистваща фирма останаха и "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" заради изтичане на договор и забавена обществена поръчка, обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията. Така общината временно пое сметоизвозването със собствен ресурс и техника, за да не се стигне до ново натрупване на отпадъци.