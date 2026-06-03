Бонев: Задава се нова криза с боклука от 1 юли в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"

“Проблемът с боклука в София уж беше решен, но всъщност не е. Задава се нова криза в проблемната Зона 3 - районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина", при това в летните месеци”, каза в интервю за БНР общинският съветник и лидер на “Спаси София” Борис Бонев.

Той предупреди, че през големите горещини неизвозените отпадъци крият рискове за хората. “Още по-голям проблем се очертава в район "Изгрев", където от 1 юли кметът заявява, че спира да чисти. Определено имаме сериозен проблем в Зона 3”, добави Бонев.

"Една от причините за това е, че всъщност формата, по която се наемаха камиони и техника, за да може да се изпълнява дейността по почистването – това бяха с договори на районните кметове, които след това предоставяха въпросните машини на завода, защото той няма толкова машини. Въпросът е, че за да може да се случи всичко това бързо, беше прибягнато до процедура, по която с директно възлагане се наемаха тези камиони. Само че в закона има максимални прагове като сума, която може да бъде достигната, за подобен тип поръчки”, обясни общинският съветник.

Кризата може да бъде избегната

Бонев е категоричен, че кризата може да бъде избегната. Бонев обаче алармира и за друг проблем.

"За някои от зоните съществуващите договори от 2020 г. бяха удължени с анекс. В този анекс беше заложена само по-висока цена от досегашните договори, но не и по-високо качество. Имаше зони, в които беше доведена до край обществената поръчка и се сключиха чисто нови договори, отново на много по-висока цена. В нито един от казусите нямаме по-ниска цена. И имаме една ситуация като Зона 3 и Зона 6, в които беше допуснато договорите да изтекат, не бяха направени или умишлено бяха саботирани преговорите с досегашните фирми, за да не могат да се подпишат анекси поне временно, докато се проведе обществената поръчка, която закъсня ужасно много, в резултат на което в опозиционните "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Подуяне" и неопозиционното "Слатина" – точно в тези 6 района, 5 от които на кметове, издигнати от партии в опозиция на Васил Терзиев, им се предизвика тази голяма криза".

Бонев е на мнение, че не личи да е спазван един и същи принцип на работа в различните софийски зони: "Защо за едни райони можеше да се удължат договорите с анекси и да не се стига до затрупване на кофите с боклук, но за други не се направи това?".

Лидерът на СС каза, че ще бъде поискано зам.-кметът по екология, кметът Васил Терзиев и директорът на завода за отпадъци да бъдат изслушани, за да кажат какво възнамеряват да предприемат.